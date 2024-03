Министр обороны Британии призвал ЕС не вводить ограничений в торговле с Украиной в условиях войны

Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс призвал страны Европы не вводить ограничений в торговле с Украиной в условиях войны, приведя в пример свою страну.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter (X) Шаппс прокомментировал новость по заявлению министра сельского хозяйства Украины о том, что дополнительные ограничения для украинского агроимпорта, которые являются предметом ожесточенных дискуссий внутри ЕС и призваны успокоить европейских фермеров, ударят по доходам Украины и "увеличат шансы, что война затянется".

The UK 🇬🇧 has done the right thing by extending our tariff-free, quota-free, imports from Ukraine 🇺🇦 for most goods for another 5 years.



The UK calls on Europe 🇪🇺 to follow suit to defend freedom and democracy against the invasion of sovereign Ukraine by dictatorial Putin 🇷🇺…