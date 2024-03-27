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Министр обороны Британии призвал ЕС не вводить ограничений в торговле с Украиной в условиях войны

Новости — Среда, 27 марта 2024, 13:18 — Мария Емец

Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс призвал страны Европы не вводить ограничений в торговле с Украиной в условиях войны, приведя в пример свою страну.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter (X) Шаппс прокомментировал новость по заявлению министра сельского хозяйства Украины о том, что дополнительные ограничения для украинского агроимпорта, которые являются предметом ожесточенных дискуссий внутри ЕС и призваны успокоить европейских фермеров, ударят по доходам Украины и "увеличат шансы, что война затянется".

"Великобритания поступила правильно, продлив возможность свободного от тарифов и квот импорта из Украины для большинства товаров еще на пять лет. Великобритания призывает Европу поступить так же, чтобы защищать свободу и демократию в условиях вторжения в суверенную Украину диктатора Путина", – отметил он.

Напомним, весной 2022 года Великобритания объявила об отмене всех пошлин и ограничений на украинский экспорт в соответствии с соглашением о свободной торговле, которое должно было полноценно заработать для Украины с 2023 года.

В феврале 2024 года Лондон заявил, что продолжит беспошлинную торговлю с Украиной почти для всех товаров до 2029 года, чтобы поддержать Украину в условиях войны.

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