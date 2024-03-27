Дуда прокоментував обшуки у низки посадовців

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що слідчі дії вдома у низки теперішніх та колишніх посадовців в рамках розслідування можливих зловживань у Фонді справедливості вочевидь мають підстави, а в іншому разі за такі рішення має бути відповідальність.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Президент Польщі сказав, що якщо профільні служби приходять з обшуками до депутатів та інших колишніх топпосадовців, то напевно у них є обґрунтування для таких дій.

"Тому що якщо ні – думаю, кримінальна відповідальність неминуча", – додав він.

Нагадаємо, у вівторок в Польщі почалися обшуки за багатьма адресами, у тому числі у колишнього міністра юстиції Збігнєва Зьобро, у справі щодо можливих зловживань у Фонді справедливості – фонді у підпорядкуванні Мін’юсту.

Зьобро називає обшуки "виконанням політичного замовлення" від нової влади.



У середу з обшуками прийшли також у кімнату парламентського готелю депутата "ПіС" Міхала Воса, обшук проводили за його присутності.

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