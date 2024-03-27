Дуда прокомментировал обыски у ряда должностных лиц

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что следственные действия дома у ряда нынешних и бывших чиновников в рамках расследования возможных злоупотреблений в Фонде справедливости очевидно имеют основания, а в противном случае за такие решения должна быть ответственность.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Президент Польши сказал, что если профильные службы приходят с обысками к депутатам и другим бывшим топ-чиновникам, то наверное у них есть обоснование для таких действий.

"Потому что если нет – думаю, уголовная ответственность неизбежна", – добавил он.

Напомним, во вторник в Польше начались обыски по многим адресам, в том числе у бывшего министра юстиции Збигнева Зебро, по делу о возможных злоупотреблениях в Фонде справедливости – фонде в подчинении Минюста.

Зебро называет обыски "выполнением политического заказа" от новой власти.

В среду с обысками пришли также в комнату парламентского отеля депутата "ПиС" Михала Воса, обыск проводили в его присутствии.

Читайте также: Охота на Качиньского: как новая власть Польши хочет наказать предшественников.