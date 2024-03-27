У Німеччині хочуть судити співробітників Siemens за постачання турбін до окупованого Криму
Прокуратура Гамбурга оголосила обвинувачення п’ятьом співробітникам німецької компанії Siemens за експорт газових турбін до окупованого Росією Криму, про що стало відомо ще у 2017 році.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.
Після більш ніж шести років розслідувань гамбурзька прокуратура висунула звинувачення чотирьом німцям і одному громадянину Швейцарії та Франції у порушенні заборони на постачання товарів в окупований Крим.
Як стверджує обвинувачення, фігуранти знали про те, що чотири газові турбіни вартістю 111 мільйонів євро, які були відправлені з Гамбурга до Санкт-Петербурга наприкінці 2015 року і на початку 2016 року, призначалися не для півдня Росії, а для двох нових електростанцій у Криму для постачання електроенергії на анексований РФ півострів.
Земельний суд Гамбурга ще має вирішити, чи визнати ці звинувачення, уточнює n-tv.
У 2017 році стало відомо, що Росія доставила на окупований півострів чотири турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.
Siemens спершу заперечував нелегальну поставку, але згодом заявив, що має усі докази того, що газові турбіни були незаконно транспортовані – але без відома німецької компанії. Зрештою Siemens продовжив торгівлю з Росією й після цього скандалу.
Західним компаніям заборонено торгувати з Кримом, анексію якого Росією у 2014 році не визнає переважна більшість держав світу.