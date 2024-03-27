В Германии хотят судить сотрудников Siemens за поставку турбин в оккупированный Крым

Прокуратура Гамбурга объявила обвинения пяти сотрудникам немецкой компании Siemens за экспорт газовых турбин в оккупированный Россией Крым, о чем стало известно еще в 2017 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

После более чем шести лет расследований гамбургская прокуратура предъявила обвинения четырем немцам и одному гражданину Швейцарии и Франции в нарушении запрета на поставку товаров в оккупированный Крым.

Как утверждает обвинение, фигуранты знали о том, что четыре газовые турбины стоимостью 111 миллионов евро, которые были отправлены из Гамбурга в Санкт-Петербург в конце 2015 года и в начале 2016 года, предназначались не для юга России, а для двух новых электростанций в Крыму для поставки электроэнергии на аннексированный РФ полуостров.

Земельный суд Гамбурга еще должен решить, признать ли эти обвинения, уточняет n-tv.

В 2017 году стало известно, что Россия доставила на оккупированный полуостров четыре турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Siemens сначала отрицал нелегальную поставку, но впоследствии заявил, что имеет все доказательства того, что газовые турбины были незаконно транспортированы – но без ведома немецкой компании. В конце концов Siemens продолжил торговлю с Россией и после этого скандала.

Западным компаниям запрещено торговать с Крымом, аннексию которого Россией в 2014 году не признает подавляющее большинство государств мира.