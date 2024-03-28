Держдеп: РФ цинічно використовує теракт під Москвою, щоб виправдати агресію проти України

У Держдепі США відреагували на чергову хвилю звинувачень з боку високопосадовців РФ на адресу України та країн Заходу щодо причетності до теракту у підмосковній концертній залі Crocus City Hall.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

У Міллера спитали про реакцію на заяви речниці МЗС РФ Марії Захарової, яка напередодні сказала, що "Захід фактично створив ІДІЛ".

"Я бачив ці коментарі, а також коментарі президента Путіна, а також коментарі інших, які стверджують, що за цією терористичною атакою стоїть ціла низка країн", – сказав він.

Представник Держдепу повторив, що вважає ці заяви неправдивими, а також додав, що "російський уряд знає, що ці заяви є категорично неправдивими".

"Тому я б сказав, що ці коментарі численних кремлівських посадовців є безвідповідальними, цинічними і є ще одним прикладом того, як Путін і решта його команди використовують національну трагедію, щоб спробувати виправдати незаконну війну проти України", – підкреслив Міллер.

Раніше координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відкинув твердження Росії про те, що теракт у концертній залі Crocus City Hall у Підмосков’ї пов’язаний з Україною.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон назвав нісенітницею твердження РФ про причетність його країни, США та України до теракту.