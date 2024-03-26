Кемерон відреагував на заяви РФ, що Захід та Україна причетні до теракту під Москвою

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон прокоментував заяви з Москви, що західні країни та Україна нібито причетні до теракту в концертній залі Crocus City Hall у Підмосков’ї.

Як пише "Європейська правда", свій коментар він опублікував у Twitter (X).

"Заяви Росії про причетність Заходу та України до теракту на Crocus City Hall є повною нісенітницею", – зазначив глава МЗС.

Russia’s claims about the West and Ukraine on the Crocus City Hall attack are utter nonsense.



We support US statements which make clear that Daesh bears sole responsibility for this attack. March 26, 2024

За словами Кемерона, Велика Британія підтримує заяви США, які чітко вказують на те, що відповідальність за цей теракт несе виключно ІДІЛ.

У вівторок глава ФСБ Росії Алєксандр Бортніков відповів ствердно на запитання, чи стоять за терактом у Підмосков’ї США, Велика Британія та Україна.

Водночас видання Bloomberg пише, що дехто з найближчого оточення кремлівського лідера Володимира Путіна не згодні з його тезами, про можливу причетність України до теракту в Crocus City Hall 22 березня.

Напередодні координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відкинув твердження Росії про те, що теракт у концертній залі Crocus City Hall у Підмосков’ї пов’язаний з Україною.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон назвав цинічними спроби РФ пов'язати з Україною теракти під Москвою.

Своєю чергою, президент Чехії Петр Павел закликав, аби розслідування не використовувалось у політичних цілях.