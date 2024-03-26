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Кемерон відреагував на заяви РФ, що Захід та Україна причетні до теракту під Москвою

Новини — Вівторок, 26 березня 2024, 21:06 — Андрій Синявський

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон прокоментував заяви з Москви, що західні країни та Україна нібито причетні до теракту в концертній залі Crocus City Hall у Підмосков’ї.

Як пише "Європейська правда", свій коментар він опублікував у Twitter (X).

"Заяви Росії про причетність Заходу та України до теракту на Crocus City Hall є повною нісенітницею", – зазначив глава МЗС.

За словами Кемерона, Велика Британія підтримує заяви США, які чітко вказують на те, що відповідальність за цей теракт несе виключно ІДІЛ.

У вівторок глава ФСБ Росії Алєксандр Бортніков відповів ствердно на запитання, чи стоять за терактом у Підмосков’ї США, Велика Британія та Україна.

Водночас видання Bloomberg пише, що дехто з найближчого оточення кремлівського лідера Володимира Путіна не згодні з його тезами, про можливу причетність України до теракту в Crocus City Hall 22 березня.

Напередодні координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відкинув твердження Росії про те, що теракт у концертній залі Crocus City Hall у Підмосков’ї пов’язаний з Україною.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон назвав цинічними спроби РФ пов'язати з Україною теракти під Москвою. 

Своєю чергою, президент Чехії Петр Павел закликав, аби розслідування не використовувалось у політичних цілях.

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