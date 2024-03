Кемерон відреагував на заяви РФ, що Захід та Україна причетні до теракту під Москвою

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон прокоментував заяви з Москви, що західні країни та Україна нібито причетні до теракту в концертній залі Crocus City Hall у Підмосков’ї.

Як пише "Європейська правда", свій коментар він опублікував у Twitter (X).

"Заяви Росії про причетність Заходу та України до теракту на Crocus City Hall є повною нісенітницею", – зазначив глава МЗС.

Russia’s claims about the West and Ukraine on the Crocus City Hall attack are utter nonsense.



We support US statements which make clear that Daesh bears sole responsibility for this attack.