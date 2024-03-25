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У США назвали заяви Росії про причетність України до теракту "кремлівською пропагандою"

Новини — Понеділок, 25 березня 2024, 19:06 — Олег Павлюк

Координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відкинув твердження Росії про те, що теракт у концертній залі Crocus City Hall у Підмосков’ї пов’язаний з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Укрінформ".

За словами Кірбі, теракт у Підмосковному регіоні РФ не мав "жодного зв’язку з Україною". "Це була атака, проведена оперативниками ІДІЛ-Хорасан, крапка", – додав він під час телефонного брифінгу з журналістами 25 березня.

Представник Білого дому сказав, що не здивований поширенням Кремлем інформації про начебто причетність українських служб до теракту.

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"Це лише ще один прояв кремлівської пропаганди. Це все, що вони можуть зробити у спробі пов’язати з тим, що вони чинять в Україні, у спробі знайти хоч якесь виправдання своєму безперервному насильству та грабіжництву", – наголосив Кірбі.

Він також нагадав, що США заздалегідь попереджали російську владу про плани ІДІЛ щодо теракту.

Нагадаємо, минулої п'ятниці, 22 березня, група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі в місті Красногорськ. Терористичне угруповання "Ісламська держава-Хорасан" взяло на себе відповідальність за напад, у якому загинули щонайменше 137 людей.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон назвав цинічними спроби РФ пов'язати з Україною теракти під Москвою. А президент Чехії Петр Павел закликав, аби розслідування не використовувалось у політичних цілях.

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