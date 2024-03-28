Госдеп: РФ цинично использует теракт под Москвой, чтобы оправдать агрессию против Украины

В Госдепе США отреагировали на очередную волну обвинений со стороны высокопоставленных чиновников РФ в адрес Украины и стран Запада о причастности к теракту в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

У Миллера спросили о реакции на заявления пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, которая накануне сказала, что "Запад фактически создал ИГИЛ".

"Я видел эти комментарии, а также комментарии президента Путина, а также комментарии других, которые утверждают, что за этой террористической атакой стоит целый ряд стран", – сказал он.

Представитель Госдепа повторил, что считает эти заявления ложными, а также добавил, что "российское правительство знает, что эти заявления являются категорически ложными".

"Поэтому я бы сказал, что эти комментарии многочисленных кремлевских чиновников безответственны, циничны и являются еще одним примером того, как Путин и остальные члены его команды используют национальную трагедию, чтобы попытаться оправдать незаконную войну против Украины", – подчеркнул Миллер.

Ранее координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отверг утверждение России о том, что теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье связан с Украиной.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал чушью утверждения РФ о причастности его страны, США и Украины к теракту.