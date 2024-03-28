КПП "Угринів-Долгобичув" розблокували для вантажівок до 2 квітня

Польські протестувальники призупинили блокаду на пункті пропуску на кордоні з Польщею "Угринів – Долгобичув" орієнтовно до 2 квітня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Держприкордонслужба України, зазначивши, що отримала таке повідомлення від польської сторони.

"У пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" тимчасово завершилося блокування руху вантажівок у обох напрямках", – зазначили прикордонники.

З польського боку повідомили, що пропуск вантажівок здійснюється у звичайному режимі. У черзі – близько 120 фур.

"Разом з тим суміжна сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 02 квітня", – додають у ДПСУ.

Нагадаємо, станом на неділю польські протестувальники блокували рух на трьох КПП – "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська", при цьому на двох останніх українські вантажівки взагалі не пропускали з України в Польщу.

В уряді України визнали, що не знають, як розблокувати кордон з Польщею, тому що діалогу фактично немає і з польського боку немає готовності до поступок.



