Укр Рус Eng

КПП "Угринів-Долгобичув" розблокували для вантажівок до 2 квітня

Новини — Четвер, 28 березня 2024, 13:30 — Марія Ємець

Польські протестувальники призупинили блокаду на пункті пропуску на кордоні з Польщею "Угринів – Долгобичув" орієнтовно до 2 квітня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Держприкордонслужба України, зазначивши, що отримала таке повідомлення від польської сторони. 

"У пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" тимчасово завершилося блокування руху вантажівок у обох напрямках", – зазначили прикордонники.

З польського боку повідомили, що пропуск вантажівок здійснюється у звичайному режимі. У черзі – близько 120 фур. 

"Разом з тим суміжна сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 02 квітня", – додають у ДПСУ. 

Нагадаємо, станом на неділю польські протестувальники блокували рух на трьох КПП – "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська",  при цьому на двох останніх українські вантажівки взагалі не пропускали з України в Польщу. 

В уряді України визнали, що не знають, як розблокувати кордон з Польщею, тому що діалогу фактично немає і з польського боку немає готовності до поступок. 


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща