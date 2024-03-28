КПП "Угринов-Долгобычув" разблокировали для грузовиков до 2 апреля

Польские протестующие приостановили блокаду на пункте пропуска на границе с Польшей "Угринов – Долгобычув" ориентировочно до 2 апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ), отметив, что получила такое сообщение от польской стороны.

"В пункте пропуска "Угринов – Долгобычув" временно завершилось блокирование движения грузовиков в обоих направлениях", – отметили пограничники.

С польской стороны сообщили, что пропуск грузовиков осуществляется в обычном режиме. В очереди – около 120 фур.

"Вместе с тем смежная сторона сообщила, что ритмичный пропуск тяжеловозов ориентировочно продлится до 2 апреля", – добавляют в ГПСУ.

Напомним, по состоянию на воскресенье польские протестующие блокировали движение на трех КПП – "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская", при этом на двух последних украинские грузовики вообще не пропускали из Украины в Польшу.

В правительстве Украины признали, что не знают, как разблокировать границу с Польшей, потому что диалога фактически нет и с польской стороны нет готовности к уступкам.