Парламент Греції не зміг оголосити вотум недовіри уряду

У парламенті Греції провалилась спроба оголосити вотум недовіри уряду, який ініціювали кілька опозиційних партій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

За довіру уряду на чолі з Кіріакосом Міцотакісом висловилися 159 депутатів, проти – 141. До 158 депутатів провладної партії "Нова демократія" приєднався один незалежний депутат.

Голосуванню передували виступи прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса та лідерів опозиційних партій, які пройшли в надзвичайно напруженій атмосфері.

Міцотакіс відповів опозиції, назвавши їхню пропозицію оголосити вотум недовіри неприйнятною і недоречною і засудивши їхню брутальну спробу скористатися залізничною катастрофою в Темпі у власних інтересах.

"Вони намагалися перетворити скорботу на партійний прапор", – сказав грецький прем’єр про опозицію.

Коментуючи саму катастрофу, Міцотакіс зазначив, що її причиною стали давні структурні недоліки, які зійшлися з людською помилкою.

Раніше цього тижня опозиційна Всегрецька соціалістична партія (ПАСОК) виступила з ініціативою щодо вотуму недовіри уряду після того, як у пресі з'явилася резонансна інформація стосовно однієї із найжахливіших залізничних аварій у країні, що забрала життя 57 людей.

За даними видання To Vima, розмови між працівниками поїзда в ніч аварії, оприлюднені одразу після неї, були спотворені, аби посилити аргумент про "людський фактор".

Рік тому міжміський пасажирський потяг, що прямував з Афін до північного міста Салоніки, на великій швидкості зіткнувся з вантажним потягом біля міста Лариса в центральній Греції. У результаті загинули 57 осіб – переважно молодих студентів.

З того часу розслідування просувається повільно, а опозиційні партії та родичі жертв припускають, що уряд намагається приховати його деталі.

Аварія викликала численні протести в країні, на піку яких понад 65 тисяч людей вимагали відставки прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса