Уряду Греції загрожує вотум недовіри через нові дані про катастрофу на залізниці

Парламент Греції розгляне оголошення вотуму недовіри уряду після того, як у пресі з'явилася резонансна інформація стосовно однієї із найжахливіших залізничних аварій у країні, що забрала життя 57 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

З ініціативою вотуму недовіри виступила опозиційна Всегрецька соціалістична партія (ПАСОК), яку підтримали інші опозиційні сили. А лідер опозиційної партії СІРІЗА Стефанос Касселакіс закликав прем'єра Кіріакоса Міцотакіса піти у відставку і призначити дострокові вибори.

Чинний грецький уряд має значну більшість у парламенті, тому, найбільш вірогідно, збереже владу. Але триденні дебати після голосування стануть випробуванням для багатьох урядовців – вони повинні будуть надати вичерпні відповіді на всі питання про аварію.

Рік тому міжміський пасажирський потяг, що прямував з Афін до північного міста Салоніки, на великій швидкості зіткнувся з вантажним потягом біля міста Лариса в центральній Греції. У результаті загинули 57 осіб – переважно молодих студентів.

З того часу розслідування просувається повільно, а опозиційні партії та родичі жертв припускають, що уряд намагається приховати його деталі.

Рідні загиблих зібрали понад 1,3 мільйона підписів під петицією до Європейського парламенту, у якій закликали ЄС втрутитися в розслідування та притягнути політиків, які захищені імунітетом, до відповідальності.

Депутати Європарламенту від усіх політичних груп підтримали петицію, запропонувавши інституціям ЄС уважно стежити за перебігом розслідування.

Між тим, грецьке видання To Vima оприлюднило нові дані про аварію, що спричинило політичний землетрус в Афінах на вихідних. Видання ствердило, що розмови між працівниками поїзда ніч аварії, оприлюднені одразу після неї, були спотворені, аби посилити аргумент про "людський фактор".

Уряд назвав публікацію "фейковою новиною", але поки що не надав конкретних відповідей на питання про те, чи мав він доступ до аудіофайлів розмов залізничників.

Деякі урядовці також атакували групу AlterEgoMedia, до якої належить видання, заявляючи про "організовані економічні інтереси".

Деякі аналітики вважають, що аварії можна було б уникнути, якби був реалізований контракт 2014 року на реконструкцію та модернізацію системи сигналізації та дистанційного керування залізниці Афіни-Салоніки-Промахон.

Нагадаємо, десятки тисяч людей 28 лютого вийшли на вулиці Афін, Салонік та інших міст Греції, щоб відзначити роковини найсмертельнішої залізничної катастрофи.

Аварія викликала численні протести в країні, на піку яких понад 65 тисяч людей вимагали відставки прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса