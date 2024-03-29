Прем’єр Румунії розраховує, що до кінця року країна все ж повноцінно приєднається до Шенгену

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку запевнив, що уряд має план для того, щоб країна повноцінно приєдналася до Шенгенської зони до кінця 2024 року.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить Digi24.

Чолаку заявив, що уряд має план, який дозволить Румунії повноцінно приєднатися до Шенгенської зони, але для цього "національні інтереси мають взяти гору над політичними амбіціями" румунських політиків, тому що "нічого не можна будувати, коли відбувається хаос і політсили сперечаються".

"Нам потрібні стабільність та єдиний голос щодо ключових для країни питань, таких як вступ до Шенгену", – підкреслив Марчел Чолаку.

Прем’єр висловив впевненість у тому, що Румунія готова до приєднання до Шенгенської зони і на морських, і на сухопутних кордонах.

"Ми вже добилися "повітряного" і "морського" Шенгену з 31 березня. Це перший крок, який підтверджує, що ми на незворотному шляху", – наголосив він.

Нагадаємо, у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Проти проголосували Австрія і Нідерланди, посилаючись на те, що ці країни недостатньо роблять для стримування нелегальної міграції.

Консенсус щодо "часткового" вступу обох країн з’явився наприкінці минулого року, він передбачає зняття перевірок в аеропортах і морських портах.

Австрія залишилася єдиною країною, яка продовжує виступати проти прийняття Румунії до Шенгену, аргументуючи це ризиками нелегальної міграції.