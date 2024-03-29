Премьер Румынии рассчитывает, что до конца года страна полноценно присоединится к Шенгену

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заверил, что у правительства есть план для того, чтобы страна полноценно присоединилась к Шенгенской зоне до конца 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит Digi24.

Чолаку заявил, что у правительства есть план, который позволит Румынии полноценно присоединиться к Шенгенской зоне, но для этого "национальные интересы должны взять верх над политическими амбициями" румынских политиков, потому что "ничего нельзя строить, когда происходит хаос и политсилы спорят".

"Нам нужны стабильность и единый голос по ключевым для страны вопросам, таким как вступление в Шенген", – подчеркнул Чолаку.

Премьер выразил уверенность в том, что Румыния готова к присоединению к Шенгенской зоне и на морских, и на сухопутных границах.

"Мы уже добились "воздушного" и "морского" Шенгена с 31 марта. Это первый шаг, который подтверждает, что мы на необратимом пути", – подчеркнул он.

Напомним, в декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Против проголосовали Австрия и Нидерланды, ссылаясь на то, что эти страны недостаточно делают для сдерживания нелегальной миграции.

Консенсус по поводу "частичного" вступления обеих стран появился в конце прошлого года, он предусматривает снятие проверок в аэропортах и морских портах.

Австрия осталась единственной страной, которая продолжает выступать против принятия Румынии в Шенген, аргументируя это рисками нелегальной миграции.