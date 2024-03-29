Польща призупинила застосування Договору про звичайні збройні сили в Європі

Президент Польщі Анджей Дуда підписав указ щодо призупинення застосування Договору про звичайні збройні сили у Європі, що анонсували ще восени після виходу з нього Росії.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Польський президент підписав указ, що призупиняє виконання Польщею положень Договору про звичайні збройні сили у Європі.

У Канцелярії президента нагадали, що метою договору було обмеження кількості конвенційного наступального озброєння країн-членів НАТО і країн колишнього Варшавського договору. Це стосувалося бойових танків, артилерії, винищувачів, ударних гелікоптерів.

"Призупинення дії договору означає, що Республіка Польща, як інші країни, які вирішили так зробити, формально залишається учасницею договору, але не буде зобов’язана дотримуватись його положень", – зазначили у Канцелярії.

Нагадаємо, держави-члени НАТО оголосили про намір безстроково зупинити участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у листопаді 2023 року після того, як Росія остаточно вийшла з нього.

Молдова у березні 2024 року також вирішила призупинити дію Договору про звичайні збройні сили в Європі.