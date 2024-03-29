Польша приостановила применение Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о приостановлении применения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, который анонсировали еще осенью после выхода из него России.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Польский президент подписал указ, приостанавливающий выполнение Польшей положений Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

В Канцелярии президента напомнили, что целью договора было ограничение количества конвенционного наступательного вооружения стран-членов НАТО и стран бывшего Варшавского договора. Это касалось боевых танков, артиллерии, истребителей, ударных вертолетов.

"Приостановление действия договора означает, что Республика Польша, как и другие страны, которые решили так сделать, формально остается участницей договора, но не будет обязана придерживаться его положений", – отметили в Канцелярии.

Напомним, государства-члены НАТО объявили о намерении бессрочно остановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе в ноябре 2023 года после того, как Россия окончательно вышла из него.

Молдова в марте 2024 года также решила приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе.