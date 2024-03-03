Внаслідок наїзду автомобіля у натовп у польському місті Щецин постраждали шестеро громадян України.

Інформацію про це у коментарі "Укрінформу" підтвердив консул України у Гданську Олександр Плодистий, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, серед постраждалих українців – четверо жінок і чоловік віком від 20 до 42 років, а також п’ятирічний хлопчик.

"Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, перебувають у трьох шпиталях. 41-річна жінка перебуває у критичному стані, постраждала також її п’ятирічна дитина, в якої струс мозку",- зазначив Плодистий.

Консул додав, що стан жінки, яка перебуває у критичному стані, стабілізувався, загрози її життю наразі немає.

Постраждала дитина перебуватиме в одній лікарні з матір’ю ще 2-3 дні, нею опікуються друзі сім’ї.

Решта українців перебувають у стабільному стані, загрози їхньому життю немає.

Загалом кількість постраждалих внаслідок наїзду зросла до 20 осіб.

Нагадаємо, у п'ятницю на площі Родла в місті Щецин на північному заході Польщі легковий автомобіль в’їхав у групу людей. Тоді повідомлялося про 14 постраждалих.