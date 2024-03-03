Наезд авто на толпу в Польше: среди пострадавших – шестеро украинцев
В результате наезда автомобиля в толпу в польском городе Щецин пострадали шестеро граждан Украины.
Информацию об этом в комментарии "Укринформу" подтвердил консул Украины в Гданьске Александр Плодистый, сообщает "Европейская правда".
По его словам, среди пострадавших украинцев – четыре женщины и мужчина в возрасте от 20 до 42 лет, а также пятилетний мальчик.
"Они получили травмы различной степени тяжести, находятся в трех госпиталях. 41-летняя женщина находится в критическом состоянии, пострадал также ее пятилетний ребенок, у которого сотрясение мозга",- отметил Плодистый.
Консул добавил, что состояние женщины, которая находится в критическом состоянии, стабилизировалось, угрозы ее жизни пока нет.
Пострадавший ребенок будет находиться в одной больнице с матерью еще 2-3 дня, им занимаются друзья семьи.
Остальные украинцы находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни нет.
Всего количество пострадавших в результате наезда возросло до 20 человек.
Напомним, в пятницу на площади Родла в городе Щецин на северо-западе Польши легковой автомобиль въехал в группу людей. Тогда сообщалось о 14 пострадавших.