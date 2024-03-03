В результате наезда автомобиля в толпу в польском городе Щецин пострадали шестеро граждан Украины.

Информацию об этом в комментарии "Укринформу" подтвердил консул Украины в Гданьске Александр Плодистый, сообщает "Европейская правда".

По его словам, среди пострадавших украинцев – четыре женщины и мужчина в возрасте от 20 до 42 лет, а также пятилетний мальчик.

"Они получили травмы различной степени тяжести, находятся в трех госпиталях. 41-летняя женщина находится в критическом состоянии, пострадал также ее пятилетний ребенок, у которого сотрясение мозга",- отметил Плодистый.

Консул добавил, что состояние женщины, которая находится в критическом состоянии, стабилизировалось, угрозы ее жизни пока нет.

Пострадавший ребенок будет находиться в одной больнице с матерью еще 2-3 дня, им занимаются друзья семьи.

Остальные украинцы находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни нет.

Всего количество пострадавших в результате наезда возросло до 20 человек.

Напомним, в пятницу на площади Родла в городе Щецин на северо-западе Польши легковой автомобиль въехал в группу людей. Тогда сообщалось о 14 пострадавших.