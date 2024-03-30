У Польщі зафіксували рекордно високу для березня температуру

Великодня субота у Польщі відзначилася рекордною для березня температурою – метеостанція в Тарнові зафіксувала 26,4 градуси тепла.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

У суботу у Польщі зафіксували дуже високу температуру повітря на більшій частині території країни.

Найтепліше було в Тарнові. За даними Інституту метеорології та водного господарства, тамтешня метеостанція зафіксувала 26,4 градуса за Цельсієм.

Це новий температурний рекорд для березня. Попередній, встановлений 21 березня 1974 року в Новому Сончі, становив 25,6 градусів тепла.

У Кракові також було дуже тепло – о 13:20 на метеостанції в районі Воля Юстовська було зафіксовано температуру 25,7 градусів тепла.

Набагато прохолодніше на узбережжі, де відчувається охолоджуючий вплив Балтійського моря. Температура на морському узбережжі місцями не перевищує 10 градусів тепла.

Таким чином, різниця між найтеплішим і найхолоднішим місцем у Польщі сьогодні становила близько 16 градусів.

Нагадаємо, в Іспанії зафіксували найтепліший в історії січень з моменту початку спостережень у 1961 році.

А згідно з даними, проаналізованими грецькими вченими, минула зима була найтеплішою в історії Греції, що поставило під загрозу життєздатність посівів і викликало побоювання ще одного літа спустошливих лісових пожеж.