Згідно з даними, проаналізованими грецькими вченими, ця зима була найспекотнішою в історії Греції, що поставило під загрозу життєздатність посівів і викликало побоювання ще одного літа спустошливих лісових пожеж.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

З грудня по лютий середня пікова температура становила 11,3 градуса за Цельсієм, що на 1,8 градуса вище від середніх максимальних зимових температур 1960-2024 років.

У деяких частинах північної Греції температура зросла на 7-8 градусів, повідомляє Національна обсерваторія Афін, яка проаналізувала дані Служби зміни клімату ЄС "Коперник".

Це була найтепліша зима з моменту початку спостережень у 1936 році, і вона відповідає тенденції: за останні 10 років у Греції було зафіксовано шість найтепліших зим.

"Більшість днів температура була вищою за норму, лише з невеликими проміжками холодної погоди", – сказав агентству Константінос Лагувардос, науковий директор національної обсерваторії.

"Це нова реальність, і ми повинні сприймати її серйозно. Зміна клімату, безсумнівно, відбувається", – додав він.

Ці дані викликають занепокоєння у Греції, яка є однією з найбільш постраждалих від кліматичних змін країн Європи, де минулого літа від лісових пожеж загинуло щонайменше 20 осіб.

Восени проливні рекордні дощі спричинили повені та знищили будинки, пасовища і посіви.

За даними "Коперника", минулий рік був найспекотнішим на планеті за всю історію спостережень і, ймовірно, за останні 100 тисяч років.

Вчені кажуть, що тепла зима в Греції, разом з малою кількістю опадів і низькою вологістю, може означати більше лісових пожеж влітку.

Такі пожежі є частим явищем у Греції, але останніми роками вони посилилися через екстремальну спеку, яку вчені пов'язують зі зміною клімату.