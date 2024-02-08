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В Іспанії зафіксували найтепліший за всю історію січень

Четвер, 8 лютого 2024, 09:20

В Іспанії зафіксували найтепліший в історії січень з моменту початку спостережень у 1961 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Як зазначає Міністерство довкілля, середня температура в країні минулого місяця сягнула 8,4 градуса за Цельсієм, що на 0,4 градуса вище попереднього рекорду 2016 року.

Температура в континентальній Іспанії також перевищила середній показник для січня в період 1991-2020 років на 2,4 градуса.

Відомство вказує, що погода була "надзвичайно теплою" на півдні та в центрі Піренейського півострова, а також на субтропічних іспанських Канарських островах.

За його словами, на півночі країни та Балеарських островах у Середземному морі було "дуже тепло", і лише в деяких частинах північно-східної долини річки Ебро температура залишалася "нормальною".

Раніше влада Каталонії, що на північному сході Іспанії, оголосила режим надзвичайної ситуації через посуху в Барселоні та прилеглих районах, де після трьох років без істотних дощів запровадять ще суворіші обмеження на використання води.

Тогорічні хвилі спеки в Іспанії, як і решті Європи, посилили посуху, знизивши рівень води у водосховищах.

Незвично тепла погода продовжилася і у 2024 році: у січні стовпчики термометра у деяких іспанських регіонах піднялись майже до 30 градусів за Цельсієм.

Ці показники відповідають тенденції до все більш частих періодів незвично високих температур, які експерти пов'язують зі зміною клімату.

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