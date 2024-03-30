В Польше зафиксировали рекордно высокую для марта температуру

Пасхальная суббота в Польше отметилась рекордной для марта температурой – метеостанция в Тарнове зафиксировала 26,4 градуса тепла.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

В субботу в Польше зафиксировали очень высокую температуру воздуха на большей части территории страны.

Теплее всего было в Тарнове. По данным Института метеорологии и водного хозяйства, местная метеостанция зафиксировала 26,4 градуса по Цельсию.

Это новый температурный рекорд для марта. Предыдущий, установленный 21 марта 1974 года в Новом Сонче, составлял 25,6 градусов тепла.

В Кракове также было очень тепло – в 13:20 на метеостанции в районе Воля Юстовска была зафиксирована температура 25,7 градусов тепла.

Гораздо прохладнее на побережье, где ощущается охлаждающее влияние Балтийского моря. Температура на морском побережье местами не превышает 10 градусов тепла.

Таким образом, разница между самым теплым и самым холодным местом в Польше сегодня составила около 16 градусов.

Напомним, в Испании зафиксировали самый теплый в истории январь с момента начала наблюдений в 1961 году.

А согласно данным, проанализированным греческими учеными, прошедшая зима была самой теплой в истории Греции, что поставило под угрозу жизнеспособность посевов и вызвало опасения еще одного лета опустошительных лесных пожаров.