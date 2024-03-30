По всій Німеччині проходять десятки великодніх маршів за мир

Традиційні великодні марші у суботу, 30 березня, проходять по всій Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Основні вимоги тих, хто виходить на вулиці, – якнайшвидший початок переговорів у війні Росії проти України та Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Газа, ядерне роззброєння і скорочення витрат на оборону. У деяких містах до мітингів приєдналися пропалестинські демонстранти.

За даними поліції, близько 300 осіб зібралися на акцію в Кельні, ще 200 – у Дуйсбурзі. У Берліні в марші взяли участь 3500 осіб. Демонстрації також заплановані в Бонні, Бремені, Ганновері, Лейпцигу, Штутгарті, Мюнхені та інших великих містах ФРН.

Організатори акцій з національного об'єднання антивоєнних організацій і груп Німеччини – Netzwerk Friedenskooperative (NF) – раніше заявили, що вважають неприпустимим зводити дискусії про війну до подальших поставок озброєнь: "На великодніх маршах ми закликаємо уряд ФРН виступити за переговори і дипломатію та зробити свій внесок у те, щоб зброя замовкла. В Україні, в Ізраїлі, Палестині та по всьому світу", – заявив представник NF Крістіан Голл.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерегла учасників традиційних великодніх маршів миру в країні від прояву партійності у ставленні до війни в Газі.

У зверненні з нагоди Великодня канцлер Німеччини Олаф Шольц нагадав про необхідність справедливого миру і закликав до подальшої підтримки України.