По всей Германии проходят десятки пасхальных маршей за мир

Традиционные пасхальные марши в субботу, 30 марта, проходят по всей Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Основные требования тех, кто выходит на улицы, – скорейшее начало переговоров в войне России против Украины и Израиля против ХАМАС в секторе Газа, ядерное разоружение и сокращение расходов на оборону. В некоторых городах к митингам присоединились пропалестинские демонстранты.

По данным полиции, около 300 человек собрались на акцию в Кельне, еще 200 – в Дуйсбурге. В Берлине в марше приняли участие 3500 человек. Демонстрации также запланированы в Бонне, Бремене, Ганновере, Лейпциге, Штутгарте, Мюнхене и других крупных городах ФРГ.

Организаторы акций из национального объединения антивоенных организаций и групп Германии – Netzwerk Friedenskooperative (NF) – ранее заявили, что считают недопустимым сводить дискуссии о войне к дальнейшим поставкам вооружений: "На пасхальных маршах мы призываем правительство ФРГ выступить за переговоры и дипломатию и внести свой вклад в то, чтобы оружие замолчало. В Украине, в Израиле, Палестине и по всему миру", – заявил представитель NF Кристиан Голла.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла участников традиционных пасхальных маршей мира в стране от проявления партийности в отношении к войне в Газе.

В обращении по случаю Пасхи канцлер Германии Олаф Шольц напомнил о необходимости справедливого мира и призвал к дальнейшей поддержке Украины.