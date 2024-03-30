Президент Вучич висунув у прем’єри Сербії міністра оборони Вучевича

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що надав мандат на формування уряду віцепрем’єру, міністру оборони Мілошу Вучевичу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія N1.

"Пропоную Народній скупщині Республіки Сербія кандидатуру Мілоша Вучевича на посаду прем'єр-міністра", – заявив Вучич.

Мілош Вучевич

Як зазначено в рішенні, яке підписав президент, Мілош Вучевич до цього часу "виконував відповідальні і складні функції віцепрем'єр-міністра і міністра оборони, продемонструвавши тим самим, що він має відданість справі і досвід, необхідні для виконання функцій прем'єр-міністра".

У рішенні також перераховані завдання, що стоять перед майбутнім прем'єр-міністром, серед яких особливо виділяються організація EXPO 2027, а також збереження миру, стабільності і територіальної цілісності Сербії.

Парламентські вибори у Сербії відбулися 17 грудня 2023 року, і коаліція, сформована навколо Сербської прогресивної партії, отримала 46,75% голосів. Прогресисти йшли на вибори зі списком "Сербія не повинна зупинитися – Александар Вучич".

На початку березня президент Сербії Александар Вучич заявив, що Ана Брнабич піде з посади прем'єр-міністерки та стане спікеркою парламенту після того, як очолювала уряд протягом майже семи років.

Читайте також Відставка з особливих причин: що стоїть за звільненням першої прем'єрки-лесбійки на Балканах.