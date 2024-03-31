Над Іспанією пролетів невідомий об’єкт, який сприйняли як балістичну ракету

В небі над Іспанією нещодавно помітили невідомий об’єкт, який пролетів над Каталонією і впав у море на південь від Валенсії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Проліт невідомої "вогняної кулі" зафіксували кілька станцій відеоспостереження.

El Mundo

Дослідники почали вивчати ці зображення, щоб визначити походження об’єкта. Вони розглядали можливість того, що це могла бути балістична ракета.

Однак незабаром Іспанська національна дослідницька рада (CSIC) спростувала версію про те, що це міг бути якийсь тип зброї.

За їхніми словами, швидше за все, спостерігалось повернення на земну орбіту штучного об'єкта, "такого як супутники або залишки космічних ракет".

Дослідники "виключили можливість того, що це була балістична ракета, як вважалося спочатку".

За словами Хосепа Марії Тріго, координатора Мережі дослідження болідів і метеоритів Інституту космічних наук, що входить до складу CSIC, "повторні входження" на земну орбіту космічного сміття "стають все більш частими".

У п'ятницю Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території знайшли фрагменти, схожі на дрон, поблизу річки Дунай і кордону з Україною.

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