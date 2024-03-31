Над Испанией пролетел неизвестный объект, который приняли за баллистическую ракету

В небе над Испанией недавно заметили неизвестный объект, который пролетел над Каталонией и упал в море к югу от Валенсии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Пролет неизвестного "огненного шара" зафиксировали несколько станций видеонаблюдения.

El Mundo

Исследователи начали изучать эти изображения, чтобы определить происхождение объекта. Они рассматривали возможность того, что это могла быть баллистическая ракета.

Однако вскоре Испанский национальный исследовательский совет (CSIC) опроверг версию о том, что это мог быть какой-то тип оружия.

По их словам, скорее всего, наблюдалось возвращение на земную орбиту искусственного объекта, "такого как спутники или остатки космических ракет".

Исследователи "исключили возможность того, что это была баллистическая ракета, как считалось изначально".

По словам Хосепа Марии Триго, координатора Сети исследования болидов и метеоритов Института космических наук, входящего в состав CSIC, "повторные вхождения" на земную орбиту космического мусора "становятся все более частыми".

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