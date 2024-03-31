Укр Рус Eng

На кордоні Сербії затримали українця з великою сумою прихованої готівки

Новини — Неділя, 31 березня 2024, 15:51 — Марія Ємець

Сербські правоохоронці повідомили про затримання під час в’їзду в країну громадянина України, у якого виявили велетенську суму прихованої готівки у євро. 

Як пише "Європейська правда", повідомлення про це розмістило Міністерство внутрішніх справ Сербії. 

Українця за кермом авто зупинили під час в’їзду в країну на пункті перетину кордону Батровці. Поліція виявила у його автомобілі Chevrolet понад 265 тисяч євро готівкою. Гроші були заховані у перегородці багажника. 

"Співробітники МВС та Антикорупційного відділу Управління кримінальної поліції у співпраці з Управлінням прикордонної поліції та за наказом Спецвідділу з попередження корупції Вищої прокуратури у м. Нові-Сад затримали громадянина України С.В. 1976 року народження у зв’язку з наявністю підстав для підозр щодо нього у скоєнні кримінального правопорушення з відмивання коштів", – йдеться у повідомленні МВС. 

Нагадаємо, у четвер в польському місті Ополе 18-річний громадянин України загинув у ДТП, тікаючи від поліції.

На початку тижня у Польщі затримали двох громадян України, одного з яких підозрюють у причетності до перевезення нелегальних мігрантів, а другого впіймали під час перевезення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сербія кримінал