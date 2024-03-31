На границе Сербии задержали украинца с крупной суммой наличных денег

Сербские правоохранители сообщили о задержании при въезде в страну гражданина Украины, у которого в машине обнаружили крупную сумму спрятанных денег в евро.

Как пишет "Европейская правда", сообщение об этом разместило Министерство внутренних дел Сербии.

Украинца за рулем авто остановили при въезде в страну на пункте пересечения границы Батровке. Полиция обнаружила в его автомобиле Chevrolet более 265 тысяч евро наличными. Деньги были спрятаны в перегородке багажника.

"Сотрудники МВД и Антикоррупционного отдела Управления криминальной полиции в сотрудничестве с Управлением пограничной полиции и по приказу Спецотдела по предупреждению коррупции Высшей прокуратуры в г. Нови-Сад задержали гражданина Украины С.В. 1976 года рождения в связи с наличием оснований для подозрений в совершении уголовного преступления по отмыванию средств", – говорится в сообщении МВД.

Напомним, в четверг в польском городе Ополе 18-летний гражданин Украины погиб в ДТП, убегая от полиции.

В начале недели в Польше задержали двух граждан Украины, одного из которых подозревают в причастности к перевозке нелегальных мигрантов, а второго поймали во время перевозки.