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Низка послів вшанували загиблих у Бучі в другу річницю звільнення міста

Новини — Неділя, 31 березня 2024, 18:17 — Марія Ємець

Низка послів разом з президентом України Володимиром Зеленським 31 березня відвідали Бучу та вшанували пам’ять загиблих у місті та загалом у північних областях України, які побували під окупацією на початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На пам’ятних заходах у Бучі були присутні щонаймен посол США, Бріджит Брінк, посол Німеччини Мартін Єгер, італійський посол Франческо Дзадзо.

"Присутність нас, послів, є свідченням того, що міжнародна спільнона підтримує Україну. За злочини у Бучі має бути відповідальність", – зазначив посол Німеччини. 

"Тут і в багатьох інших місцях російські військові скоїли воєнні злочини. Позиція Австрії абсолютно чітка: винні мають бути притягнені до відповідальності. Безкарності не має бути, у тому числі і за злочин агресії", – зазначив посол Австрії Арад Бенкьо.

Дописи до річниці звільнення передмість Києва опублікувало також МЗС Британії, нагадавши, що звільнення Бучі стало першим відкриттям жахливих злочинів окупантів проти цивільного населення. 

"Сьогодні ми поруч з Україною згадуємо жертв цієї трагедії", – зазначили у Лондоні. 

Цей допис поширив також глава МЗС Швеції Тобіас Більстрьом зі словами "Ми не забудемо". 

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