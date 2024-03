Низка послів вшанували загиблих у Бучі в другу річницю звільнення міста

Низка послів разом з президентом України Володимиром Зеленським 31 березня відвідали Бучу та вшанували пам’ять загиблих у місті та загалом у північних областях України, які побували під окупацією на початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На пам’ятних заходах у Бучі були присутні щонаймен посол США, Бріджит Брінк, посол Німеччини Мартін Єгер, італійський посол Франческо Дзадзо.

Today I joined @ZelenskyyUa and other international partners to honor those killed by Russian forces during Russia’s temporary occupation of Bucha, Irpin, and Borodyanka in Kyiv region, as well as in towns and villages in the Sumy and Chernihiv regions. We stand with Ukraine. pic.twitter.com/RIb3BjhI15 March 31, 2024

"Присутність нас, послів, є свідченням того, що міжнародна спільнона підтримує Україну. За злочини у Бучі має бути відповідальність", – зазначив посол Німеччини.

Am zweiten Jahrestag der Befreiung von Butscha gedachte ich gemeinsam mit Präsident Selenskyj der Opfer des russischen Massakers dort. Die Präsenz von uns Botschaftern bezeugt, dass die internationale Gemeinschaft zur Ukraine steht. Das Verbrechen von Butscha muss gesühnt werden. pic.twitter.com/NxYAeKcmir – Martin Jaeger (@MJaegerT) March 31, 2024

🕯️Nel secondo anniversario della liberazione di #Bucha, l'Ambasciatore #Zazo ha partecipato con le Autorità ucraine alla commemorazione delle vittime dell'occupazione russa nella Regione di #Kiev. La cerimonia si è svolta presso una delle fosse comuni. pic.twitter.com/xU1tpNH8Su – Italy in Ukraine (@italyinukr) March 31, 2024

"Тут і в багатьох інших місцях російські військові скоїли воєнні злочини. Позиція Австрії абсолютно чітка: винні мають бути притягнені до відповідальності. Безкарності не має бути, у тому числі і за злочин агресії", – зазначив посол Австрії Арад Бенкьо.

Two years ago Bucha was liberated after 33 days of Russian occupation. Here and in many places Russian forces committed war crimes.



Austria’s position is crystal clear: The perpetrators must be held accountable. There must be no impunity – including for the crime of aggression. pic.twitter.com/L6iNXlbUf8 – Arad Benkö (@AradBenkoe) March 31, 2024

Дописи до річниці звільнення передмість Києва опублікувало також МЗС Британії, нагадавши, що звільнення Бучі стало першим відкриттям жахливих злочинів окупантів проти цивільного населення.

"Сьогодні ми поруч з Україною згадуємо жертв цієї трагедії", – зазначили у Лондоні.

We will not forget. https://t.co/cTe13tSQ5B – Tobias Billström (@TobiasBillstrom) March 31, 2024

Цей допис поширив також глава МЗС Швеції Тобіас Більстрьом зі словами "Ми не забудемо".

Читайте також інтерв'ю з правозахисником Олександром Павліченком: "У Гаазі буде максимум 6 справ про російські злочини. Доведеться обирати найважливіше"