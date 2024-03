Ряд послов почтили погибших в Буче во вторую годовщину освобождения города

Ряд послов вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским 31 марта посетили Бучу и почтили память погибших в городе и в целом в северных областях Украины, которые побывали под оккупацией в начале полномасштабной войны.

На памятных мероприятиях в Буче присутствовали по меньшей мере посол США Бриджит Бринк, посол Германии Мартин Егер, итальянский посол Франческо Дзадзо.

Today I joined @ZelenskyyUa and other international partners to honor those killed by Russian forces during Russia’s temporary occupation of Bucha, Irpin, and Borodyanka in Kyiv region, as well as in towns and villages in the Sumy and Chernihiv regions. We stand with Ukraine. pic.twitter.com/RIb3BjhI15 March 31, 2024

"Присутствие нас, послов, является свидетельством того, что международное сообщество поддерживает Украину. За преступления в Буче должна быть ответственность", – отметил посол Германии.

Am zweiten Jahrestag der Befreiung von Butscha gedachte ich gemeinsam mit Präsident Selenskyj der Opfer des russischen Massakers dort. Die Präsenz von uns Botschaftern bezeugt, dass die internationale Gemeinschaft zur Ukraine steht. Das Verbrechen von Butscha muss gesühnt werden. pic.twitter.com/NxYAeKcmir – Martin Jaeger (@MJaegerT) March 31, 2024

🕯️Nel secondo anniversario della liberazione di #Bucha, l'Ambasciatore #Zazo ha partecipato con le Autorità ucraine alla commemorazione delle vittime dell'occupazione russa nella Regione di #Kiev. La cerimonia si è svolta presso una delle fosse comuni. pic.twitter.com/xU1tpNH8Su – Italy in Ukraine (@italyinukr) March 31, 2024

"Здесь и во многих других местах российские военные совершили военные преступления. Позиция Австрии абсолютно четкая: виновные должны быть привлечены к ответственности. Безнаказанности не должно быть, в том числе и за преступление агрессии", – отметил посол Австрии Арад Бенкё.

Two years ago Bucha was liberated after 33 days of Russian occupation. Here and in many places Russian forces committed war crimes.



Austria’s position is crystal clear: The perpetrators must be held accountable. There must be no impunity – including for the crime of aggression. pic.twitter.com/L6iNXlbUf8 – Arad Benkö (@AradBenkoe) March 31, 2024

Сообщения к годовщине освобождения пригородов Киева опубликовало также МИД Великобритании, напомнив, что освобождение Бучи стало первым открытием ужасных преступлений оккупантов против гражданского населения.

"Сегодня мы рядом с Украиной вспоминаем жертв этой трагедии", – отметили в Лондоне.

Этот твит перепостил также глава МИД Швеции Тобиас Бильстрьом со словами "Мы не забудем".

We will not forget. https://t.co/cTe13tSQ5B – Tobias Billström (@TobiasBillstrom) March 31, 2024

