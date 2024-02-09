В ЄС кажуть, що січень був найтеплішим у світі за всю історію спостережень

Січень 2024 року завершив річний період, коли температура в середньому перевищувала доіндустріальні показники більш ніж на 1,5 градусів за Цельсієм.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За даними служби моніторингу зміни клімату Європейського Союзу, січень 2023 року став найтеплішим місяцем за всю історію спостережень.

Попередній найтепліший січень був у 2020 році, згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus (C3S), які ведуться з 1950 року.

Причому кожен місяць, починаючи з червня 2023 року, був найспекотнішим у світі за всю історію спостережень, порівняно з відповідним місяцем у попередні роки.

Як вказує Reuters, 2023 рік став найспекотнішим роком на планеті за всю історію спостережень, починаючи з 1850 року, оскільки зміни клімату, спричинені людиною, та погодним феноменом Ель-Ніньйо, який прогріває поверхневі води у східній частині Тихого океану, призвели до підвищення температури.

"Ми прямуємо до катастрофи, якщо протягом кількох років фундаментально не змінимо спосіб виробництва та споживання енергії. У нас не так багато часу", – заявив міністр глобальної кліматичної політики Данії Дан Йоргенсен.

Раніше повідомляли, що в Іспанії зафіксували найтепліший в історії січень з моменту початку спостережень у 1961 році.

Тогорічні хвилі спеки в Іспанії, як і решті Європи, посилили посуху, знизивши рівень води у водосховищах.

Незвично тепла погода продовжилася і у 2024 році: у січні стовпчики термометра у деяких іспанських регіонах піднялись майже до 30 градусів за Цельсієм.

Ці показники відповідають тенденції до все більш частих періодів незвично високих температур, які експерти пов'язують зі зміною клімату.