Для стран Балтии последний день марта оказался самым теплым в истории

Для Латвии, Литвы и Эстонии 31 марта стало самым теплым днем первого весеннего месяца за всю историю наблюдений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают LRT, Delfi и ERR з со ссылкой на данные национальных метеослужб.

В Литве рекордно жаркими для марта стали и суббота 30, и воскресенье 31 марта. В городе Друскининкай температура воздуха днем в воскресенье прогрелась до 25.5℃, в субботу там было 22,4℃.

В метеослужбе объяснили, что это связано с приходом теплых воздушных масс с севера Африки. В дополнение, небо может иметь желтоватый оттенок из-за мелких частиц пыли из пустыни Сахара. Следующие дни в Литве также будут очень теплыми.

В Латвии столбик термометра в воскресенье достиг 22.8℃, что стало рекордом в истории наблюдений и для 31 марта, и месяца марта в целом. Температурные рекорды зафиксировали на всех наблюдательных станциях в стране, кроме двух, где было немного прохладнее из-за ветров с Рижского залива. 1 апреля ожидаемо также станет рекордно теплым.

О температурных рекордах сообщают и в Эстонии – в южном городе Валга столбик термометра превысил 21℃. Этот показатель побил предыдущий рекорд от 30 марта 1968 года, когда воздух прогрелся до 18.9℃.

В Польше суббота также отметилась температурным рекордом – метеостанция в Тарнове зафиксировала 26,4 градуса тепла.

Напомним, служба мониторинга изменения климата ЕС назвала январь 2024 года самым теплым в мире за всю историю наблюдений