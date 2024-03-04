На референдуме в Швейцарии поддержали дополнительную "13-ю пенсию"

В Швейцарии на референдуме в воскресенье проголосовали за повышение пенсионных выплат для пожилых людей, а также против повышения установленного законом пенсионного возраста.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Согласно предварительным официальным результатам, которые опубликовало правительство, более 58% избирателей поддержали дополнительную пенсию – 13-ю ежемесячную выплату в год, и только 42% высказались против.

Это решение, которое продвигали Федерация профсоюзов Швейцарии и левоцентристские партии, утвердило большинство из 26 швейцарских кантонов. Оппозиция этим мерам была сильнее всего в кантонах с низкими налогами.

Правительство, бизнес-лобби и парламент, который сейчас склоняется к правым взглядам, отвергли это предложение как финансово необоснованное. В прошлом швейцарские избиратели осторожно относились к поддержке мер, которые считались рискованными для бизнеса.

Голосование по пенсиям контрастирует с референдумами последних десятилетий, на которых Швейцария отвергала предложения по сокращению рабочей недели и предоставлению людям большего количества выходных.

Беспокойство относительно стоимости жизни широко распространено в богатой стране. Согласно исследованию издания Economist, Цюрих – крупнейшая швейцарская агломерация – оказался на одной ступени с Сингапуром как самый дорогой город мира.

Пока непонятно, как будет финансироваться повышение пенсий, которое должно вступить в силу с 2026 года. Противники решения говорят, что это может повлечь повышение налогов или сокращение расходов и ляжет бременем на плечи молодых швейцарцев.

Минимальная пенсия по возрасту и в связи с потерей кормильца в Швейцарии составляет 1 225 швейцарских франков (1 393 доллара США) в месяц, а максимальная – 2 450 франков. Для супружеских пар она составляет 3 675 франков.

Ранее участники кампании "Электричество для всех и всегда" в Швейцарии передали Федеральному совету страны подписанную 130 тысячами людей петицию с призывом снять запрет на строительство новых атомных электростанций.

В 2019 году Швейцария вывела из эксплуатации Мюленбергскую АЭС после 47 лет работы в рамках процесса отказа от атомной энергии.

Но с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину и роста цен на энергоресурсы в стране снова начали обсуждать возвращение АЭС. Швейцария летом полагается на гидроэнергию, но в другое время года вынуждена импортировать энергию, прежде всего из Франции.