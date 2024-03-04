США хочуть заборонити Китаю купувати нафту зі свого Стратегічного резерву

Законопроєкт фінансування уряду США, представлений лідерами Конгресу в неділю, містить заборону Китаю купувати нафту зі Стратегічного нафтового резерву (СНР) Сполучених Штатів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Питання продажу нафти Китаю зі Стратегічного нафтового резерву загострилося після того, як у 2022 році президент Джо Байден оголосив про продаж 180 мільйонів барелів нафти СНР, щоб зменшити ціни на бензин, які різко зросли після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У публікації йдеться, що прагнення до більш жорсткої лінії щодо Китаю – одне з небагатьох, що об'єднує обидві партії у розділеному Конгресі США, і законодавці представили десятки законопроєктів, які спрямовані на вирішення проблеми конкуренції з урядом КНР.

У 2022 році СНР продав один мільйон барелів компанії UNIPEC America – підрозділу китайської Sinopec. У 2017 році, за часів колишнього президента Дональда Трампа, частину нафти СНР продали PetroChina International – дочірній компанії китайської державної нафтової компанії PetroChina Co Ltd.

Наразі СНР має понад 360 мільйонів барелів нафти, але його запаси близькі до 40-річного мінімуму через продажі сировини у 2022 році.

У липні минулого року Сенат, контрольований демократами, 85 голосами проти 14 ухвалив законопроєкт про заборону експорту нафти з СНР до Китаю.

Втім, за словами сенатора від демократів Кріса Мерфі, це мало незначний політичний вплив і, ймовірно, завдало більше шкоди, ніж користі.

У 2022 році американські нафтові компанії продали до КНР 83 мільйони барелів нафти.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден підпише указ, покликаний запобігти доступу іноземних суб'єктів до величезних обсягів персональних даних американців на тлі побоювань, що вони можуть бути використані для комерційної та військової вигоди, зокрема, Китаєм та РФ.

Перед цим США заявили про зрив масштабної китайської операції з кібершпигунства, спрямованої на об'єкти критичної інфраструктури, що могла бути використана проти США у майбутній геополітичній кризі.