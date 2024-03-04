США хотят запретить Китаю покупать нефть из своего Стратегического резерва

Законопроект финансирования правительства США, представленный лидерами Конгресса в воскресенье, содержит запрет Китаю покупать нефть из Стратегического нефтяного резерва (СНР) Соединенных Штатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Вопрос продажи нефти Китаю из Стратегического нефтяного резерва обострился после того, как в 2022 году президент Джо Байден объявил о продаже 180 миллионов баррелей нефти СНР, чтобы уменьшить цены на бензин, которые резко выросли после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В публикации говорится, что стремление к более жесткой линии в отношении Китая – одно из немногих, что объединяет обе партии в разделенном Конгрессе США, и законодатели представили десятки законопроектов, направленных на решение проблемы конкуренции с правительством КНР.

В 2022 году СНР продал один миллион баррелей компании UNIPEC America – подразделению китайской Sinopec. В 2017 году, во времена бывшего президента Дональда Трампа, часть нефти СНР продали PetroChina International – дочерней компании китайской государственной нефтяной компании PetroChina Co Ltd.

Сейчас СНР имеет более 360 миллионов баррелей нефти, но его запасы близки к 40-летнему минимуму из-за продажи сырья в 2022 году.

В июле прошлого года Сенат, контролируемый демократами, 85 голосами против 14 принял законопроект о запрете экспорта нефти из СНГ в Китай.

Впрочем, по словам сенатора от демократов Криса Мерфи, это имело незначительное политическое влияние и, вероятно, принесло больше вреда, чем пользы.

В 2022 году американские нефтяные компании продали в КНР 83 миллиона баррелей нефти.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден подпишет указ, призванный предотвратить доступ иностранных субъектов к огромным объемам персональных данных американцев на фоне опасений, что они могут быть использованы для коммерческой и военной выгоды, в частности, Китаем и РФ.

Перед этим США заявили о срыве масштабной китайской операции по кибершпионажу, направленной на объекты критической инфраструктуры, которая могла быть использована против США в будущем геополитическом кризисе.