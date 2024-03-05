Віцепрезидентка США зустрілася із топпосадовцем Ізраїлю на тлі спроб погодити перемир'я в Газі 

Віцепрезидентка США Камала Гарріс прийняла у Білому домі члена військового кабінету Ізраїлю Бені Ганца на тлі очікуваного продовження наступу Ізраїлю на крайній південь сектора Гази.

Про це повідомила пресслужба Білого дому, пише "Європейська правда".

Віцепрезидентка на переговорах повторила позицію США про те, що Ізраїль має право захищатися.

Одночасно вона висловила стурбованість гуманітарним становищем у секторі Гази і трагедією з загибеллю цивільних, які потрапили під обстріл у черзі за гуманітарною допомогою.

I met with Benny Gantz of Israel today and reiterated our support for Israel’s right to defend itself. We discussed the need to get a hostage deal, increase the flow of aid into Gaza, and protect civilians. pic.twitter.com/IB6C6qZRFo — Vice President Kamala Harris (@VP) March 4, 2024

"Віцепрезидентка обговорила нагальну необхідність досягнення домовленості щодо звільнення заручників і привітала конструктивний підхід Ізраїлю у цьому питанні. Вона закликала ХАМАС прийняти озвучені пропозиції, за якими звільнення заручників забезпечило би негайне перемир’я на шість тижнів і уможливило би більшу гуманітарну допомогу по всьому сектору Гази", – зазначають у комюніке.

У переговорах йшлося також про необхідність "гуманітарного плану" для півдня сектору Гази до того, як армія Ізраїлю почне там активні дії.

Гарріс закликала Ізраїль у координації з міжнародними партнерами вжити додаткових заходів для того, щоб у сектор Гази потрапляло більше гуманітарної допомоги і цивільні могли безпечно її отримувати.

Перед цим у Білому домі неофіційно коментували ЗМІ, що Ізраїль "в цілому" погодився на пропозицію про шеститижневе припинення вогню в Газі.