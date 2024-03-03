Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу  

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав провести розслідування загибелі палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу 29 лютого.

Про це йдеться у заяві Борреля, повідомляє "Європейська правда".

"Минулого четверга понад сто цивільних осіб були вбиті і багато інших отримали поранення, відчайдушно намагаючись отримати їжу з машини з гуманітарною допомогою, багато з них стали жертвами вогню ізраїльської армії під час тисняви, що виникла після цього", – зазначив він.

Боррель назвав "невиправданими" дії армії Ізраїлю.

У ЄС вимагають проведення неупередженого міжнародного розслідування інциденту, що дозволить отримати чітку картину подій.

У будь-якому випадку, Ізраїль зобов'язаний дотримуватися норм міжнародного права і захищати розподіл гуманітарної допомоги цивільному населенню.

"Цей дуже серйозний інцидент говорить про те, що обмеження на надходження гуманітарної допомоги сприяють виникненню дефіциту, голоду і хвороб, а також рівня відчаю, що призводить до насильства. Бойові дії, які не вщухають, та ігнорування міжнародного гуманітарного права породять повний хаос, який унеможливить розподіл гуманітарної допомоги", – додав глава європейської дипломатії.

Ізраїльські військові заперечують, що стріляли у великі натовпи голодних людей, і заявляють, що більшість з них загинули в тисняві, або що їх переїхали вантажівки під час спроби втечі.

Тель-Авів стверджує, що ізраїльські солдати стріляли лише по невеликій групі, яка відійшла від вантажівок і загрожувала контрольно-пропускному пункту.

У результаті загинуло більше сотні палестинців.

Раніше провести розслідування закликала Франція.

За словами Пентагону, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.