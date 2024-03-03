ЗМІ: У США кажуть, що Ізраїль "загалом" погодився на шеститижневе перемир’я в Газі

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що Ізраїль "в цілому" погодився на пропозицію про шеститижневе припинення вогню в Газі.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного представника адміністрації США, інформує "Європейська правда".

За його словами, протягом цих шести тижнів буде розроблений другий етап, "щоб побудувати щось більш міцне".

Телеканал зазначає, що шеститижневе припинення вогню дозволило б звільнити заручників у Газі, а також забезпечити потік гуманітарної допомоги.

Співрозмовник телеканалу зазначив, що існує "рамкова угода", яку Ізраїль "більш-менш прийняв".

Він додав, що головна перешкода полягає в тому, що ХАМАС досі не погодився на "визначену категорію вразливих заручників".

Президент США Джо Байден 1 березня оголосив, що Штати почнуть скидати продовольчу допомогу населенню сектору Гази з повітря на тлі поглиблення гуманітарної кризи й ускладнення доставки допомоги наземним шляхом.

Напередодні американські військові здійснили перше повітряне десантування гуманітарної допомоги в Газі.

За словами голови Пентагону, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.