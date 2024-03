Вице-президент США встретилась с топ-чиновником Израиля на фоне попыток согласовать перемирие в Газе

Вице-президент США Камала Харрис приняла в Белом доме члена военного кабинета Израиля Бени Ганца на фоне ожидаемого продолжения наступления Израиля на крайний юг сектора Газа.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, пишет "Европейская правда".

Вице-президент на переговорах повторила позицию США о том, что Израиль имеет право защищаться.

Одновременно она выразила обеспокоенность гуманитарным положением в секторе Газа и трагедией с гибелью гражданских, которые попали под обстрел в очереди за гуманитарной помощью.

I met with Benny Gantz of Israel today and reiterated our support for Israel’s right to defend itself. We discussed the need to get a hostage deal, increase the flow of aid into Gaza, and protect civilians. pic.twitter.com/IB6C6qZRFo