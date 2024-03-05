Вице-президент США встретилась с топ-чиновником Израиля на фоне попыток согласовать перемирие в Газе

Вице-президент США Камала Харрис приняла в Белом доме члена военного кабинета Израиля Бени Ганца на фоне ожидаемого продолжения наступления Израиля на крайний юг сектора Газа.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, пишет "Европейская правда".

Вице-президент на переговорах повторила позицию США о том, что Израиль имеет право защищаться.

Одновременно она выразила обеспокоенность гуманитарным положением в секторе Газа и трагедией с гибелью гражданских, которые попали под обстрел в очереди за гуманитарной помощью.

I met with Benny Gantz of Israel today and reiterated our support for Israel’s right to defend itself. We discussed the need to get a hostage deal, increase the flow of aid into Gaza, and protect civilians. pic.twitter.com/IB6C6qZRFo — Vice President Kamala Harris (@VP) March 4, 2024

"Вице-президент обсудила насущную необходимость достижения договоренности по освобождению заложников и приветствовала конструктивный подход Израиля в этом вопросе. Она призвала ХАМАС принять озвученные предложения, по которым освобождение заложников обеспечило бы немедленное перемирие на шесть недель и сделало бы возможным большую гуманитарную помощь по всему сектору Газы", – отмечают в коммюнике.

В переговорах речь шла также о необходимости "гуманитарного плана" для юга сектора Газа до того, как армия Израиля начнет там активные действия.

Харрис призвала Израиль в координации с международными партнерами принять дополнительные меры для того, чтобы в сектор Газа попадало больше гуманитарной помощи и гражданские могли безопасно ее получать.

Перед этим в Белом доме неофициально комментировали СМИ, что Израиль "в целом" согласился на предложение о шестинедельном прекращении огня в Газе.