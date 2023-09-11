Кількість жертв повеней у Греції зросла до 15

Кількість підтверджених смертей від нещодавньої повені в центральній Греції зросла до 15 після того, як у неділю були знайдені тіла чотирьох людей, які раніше вважалися зниклими безвісти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Три тіла були знайдені в селах поблизу міста Кардіца на заході Фессалії. Це 88-річна жінка і її 65-річний син, які були знайдені в своєму будинку, а також 58-річний чоловік, тіло якого було знайдено між двома селами.

У неділю берегова охорона повідомила, що тіло 42-річного чоловіка, який вважався зниклим безвісти з вівторка, було знайдено у морі поблизу міста Волос. Востаннє його бачили у своєму автомобілі, який не зміг впоратися з керуванням у бурхливих водах.

Пожежна служба Греції повідомила, що з часу повені, яка почалася у вівторок в центральній Греції, було евакуйовано близько 3500 осіб. Рятувальні роботи тривають.

Як повідомив у неділю ввечері речник пожежної служби Янніс Артопіос, повінь, схоже, вщухла, хоча річка Піней, головна водна артерія Фессалії, піднімається у своєму гирлі.

Берегова охорона повідомила, що з четверга по суботу врятувала 335 осіб, які застрягли на півострові Пеліон.

Нагадаємо, повені у центрі Греції почалися після потужних злив у середу. У деяких районах за 12 годин випало вдвічі більше середньорічної норми опадів, зокрема в Афінах.

Жителі деяких сіл були змушені рятуватися на дахах, тому що будинки майже повністю пішли під воду.