Согласно данным, проанализированным греческими учеными, эта зима была самой жаркой в истории Греции, что поставило под угрозу жизнеспособность посевов и вызвало опасения еще одного лета опустошительных лесных пожаров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

С декабря по февраль средняя пиковая температура составляла 11,3 градуса по Цельсию, что на 1,8 градуса выше средних максимальных зимних температур 1960-2024 годов.

В некоторых частях северной Греции температура выросла на 7-8 градусов, сообщает Национальная обсерватория Афин, которая проанализировала данные Службы изменения климата ЕС "Коперник".

Это была самая теплая зима с момента начала наблюдений в 1936 году, и она соответствует тенденции: за последние 10 лет в Греции было зафиксировано шесть самых теплых зим.

"Большинство дней температура была выше нормы, лишь с небольшими промежутками холодной погоды", – сказал агентству Константинос Лагувардос, научный директор национальной обсерватории.

"Это новая реальность, и мы должны воспринимать ее серьезно. Изменение климата, несомненно, происходит", – добавил он.

Эти данные вызывают беспокойство в Греции, которая является одной из наиболее пострадавших от климатических изменений стран Европы, где прошлым летом от лесных пожаров погибло по меньшей мере 20 человек.

Осенью проливные рекордные дожди вызвали наводнения и уничтожили дома, пастбища и посевы.

По данным "Коперника", прошлый год был самым жарким на планете за всю историю наблюдений и, вероятно, за последние 100 тысяч лет.

Ученые говорят, что теплая зима в Греции, вместе с малым количеством осадков и низкой влажностью, может означать больше лесных пожаров летом.

Такие пожары являются частым явлением в Греции, но в последние годы они усилились из-за экстремальной жары, которую ученые связывают с изменением климата.