Макрон у Празі обговорить закупівлю снарядів для України 

Президент Франції Емманюель Макрон відвідує Прагу у вівторок, щоб роз'яснити позицію своєї країни щодо чеського плану закупівлі снарядів за межами Європи для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Під час одноденного візиту Макрон зустрінеться з президентом Чехії Петром Павелом і прем'єр-міністром Петром Фіалою, а також виступить на ядерному форумі.

Минулого місяця на конференції з безпеки в Мюнхені Павел заявив, що Чехія змогла виявити значну кількість боєприпасів для України за межами континенту.

Він сказав, що, працюючи з Канадою і Данією, чехи знайшли 500 тисяч 155-міліметрових боєприпасів і 300 тисяч 122-міліметрових снарядів, "які ми зможемо доставити протягом декількох тижнів" за умови наявності необхідних коштів.

За даними Financial Times, Прага прагне зібрати 1,5 мільярда доларів, щоб оплатити боєприпаси для України.

Минулого тижня Фіала заявив на міжнародній конференції в Парижі, що близько 15 країн готові приєднатися до цієї ініціативи, включаючи Францію.

Макрон заявив, що його країна візьме участь в ініціативі, але не розкрив жодних деталей щодо того, який внесок вона зробить. Тепер Прага очікує від французького лідера конкретних обіцянок під час переговорів у вівторок.

Французький радник сказав, що візит до Праги дасть можливість "обговорити цю ініціативу" і досягти "точності".

Це стало б певним проривом, оскільки досі Париж мав тенденцію спрямовувати оборонні витрати у свою внутрішню промисловість і надавав перевагу виробництву зброї на європейській території за гроші ЄС.

У Чехії очікують, що Україна незабаром отримає перші снаряди, придбані з-за меж ЄС.





