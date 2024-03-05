Макрон в Праге обсудит закупку снарядов для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон посещает Прагу во вторник, чтобы разъяснить позицию своей страны относительно чешского плана закупки снарядов за пределами Европы для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Во время однодневного визита Макрон встретится с президентом Чехии Петром Павелом и премьер-министром Петром Фиалой, а также выступит на ядерном форуме.

В прошлом месяце на конференции по безопасности в Мюнхене Павел заявил, что Чехия смогла обнаружить значительное количество боеприпасов для Украины за пределами континента.

Он сказал, что, работая с Канадой и Данией, чехи нашли 500 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов и 300 тысяч 122-миллиметровых снарядов, "которые мы сможем доставить в течение нескольких недель" при условии наличия необходимых средств.

По данным Financial Times, Прага стремится собрать 1,5 миллиарда долларов, чтобы оплатить боеприпасы для Украины.

На прошлой неделе Фиала заявил на международной конференции в Париже, что около 15 стран готовы присоединиться к этой инициативе, включая Францию.

Макрон заявил, что его страна примет участие в инициативе, но не раскрыл никаких деталей относительно того, какой вклад она сделает. Теперь Прага ожидает от французского лидера конкретных обещаний во время переговоров во вторник.

Французский советник сказал, что визит в Прагу даст возможность "обсудить эту инициативу" и добиться "точности".

Это стало бы определенным прорывом, поскольку до сих пор Париж имел тенденцию направлять оборонные расходы в свою внутреннюю промышленность и предпочитал производство оружия на европейской территории за деньги ЕС.

В Чехии ожидают, что Украина вскоре получит первые снаряды, приобретенные из-за пределов ЕС.