Глава МЗС Молдови: РФ посилить проти нас гібридну війну та може вплинути на вибори

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой попередив, що Росія продовжить свою гібридну війну у 2024 році напередодні президентских виборів та референдуму щодо вступу країни до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю Digi24.

"Безумовно, Молдова залишається мішенню для РФ і в контексті президентських виборів, і референдуму про європейську інтеграцію. Ми вже деякий час спостерігаємо спроби дестабілізувати ситуацію, просувати наративи, які суперечать національним інтересам та інтересам молдовських громадян", – зазначив Попшой.

Втім, за його словами, державні інституції країни готові протистояти будь-яким викликам, які можуть виникнути з боку Росії в найближчий період.

"Молдова, державні інститути та суспільство загалом з кожним днем стають більш стійкими, тому що вміють вчитися на помилках та на таких ситуаціях, коли на рівні суспільства створюється тривога", – додав він.

Глава МЗС вказав, що інституції Молдови, чи то Центр стратегічних комунікацій, який незабаром розпочне свою роботу, чи інші відповідні установи, зокрема Служба інформації та безпеки, стають більш стійкими до цих гібридних атак, і Кишинів знаходиться в кращому становищі, ніж два роки тому, коли, на його думку, воно було куди більш вразливим.

Раніше повідомляли, що європейські держави обговорюють, як посилити військову підтримку Молдови, яка стикається з дестабілізацією з боку Росії.

Нагадаємо, 28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї зібралися на з’їзд і на ньому ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

В уряді Молдови назвали пропагандистськими заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Молдову в тиску та "економічній війні".

Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.