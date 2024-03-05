Інцидент на полігоні у Польщі: один з постраждалих військових помер

Один із польських військових, які потрапили під гусениці бронетехніки під час навчань, загинув від отриманих травм, ще один – у важкому стані.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Один із двох військових, на яких наїхала бронетехніка під час маневрів на Дравському полігоні, майже одразу помер від отриманих травм.

Другого постраждалого успішно реанімували на місці події та евакуювали гелікоптером до лікарні у Щецині. Він у дуже тяжкому стані.

За фактом інциденту почали розслідування прокуратура Щецина та військова поліція. Слідчі вважають нещасний випадок основною версією.

Також уточнили, що маневри 1-ї варшавської механізованої бригади не є частиною триваючих багатонаціональних навчань НАТО Steadfast Defender, що проходять у тому числі на території Польщі.

Спершу про випадок стало відомо неофіційно, згодом його підтвердили, але не давали коментарів щодо стану постраждалих.