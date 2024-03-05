Инцидент на полигоне в Польше: один из пострадавших военных умер

Один из польских военных, которые попали под гусеницы бронетехники во время учений, погиб от полученных травм, еще один – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Один из двух военных, на которых наехала бронетехника во время маневров на Дравском полигоне, почти сразу скончался от полученных травм.

Второго пострадавшего успешно реанимировали на месте происшествия и эвакуировали вертолетом в больницу в Щецине. Он в очень тяжелом состоянии.

По факту инцидента начали расследование прокуратура Щецина и военная полиция. Следователи считают несчастный случай основной версией.

Также уточнили, что маневры 1-й варшавской механизированной бригады не являются частью продолжающихся многонациональных учений НАТО Steadfast Defender, проходящих в том числе на территории Польши.

Сначала о случае стало известно неофициально, впоследствии его подтвердили, но не давали комментариев относительно состояния пострадавших.