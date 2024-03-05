ЗМІ: Єврокомісія пропонує провести з Україною форум оборонної промисловості

Європейська комісія висунула пропозицію провести з Україною форум оборонної промисловості цього року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на європейського високопосадовця.

За словами неназваного високопосадовця ЄС, відповідну пропозицію прописали в Європейській оборонно-промисловій стратегії, яку разом з іншим документом – Європейською програмою оборонних інвестицій – затвердили на засіданні Колегії Єврокомісії у вівторок у Брюсселі.

"У цій стратегії ми також у деталях вивчаємо, як посилити співпрацю з Україною, зокрема у сфері оборонної промисловості. І одна з пропозицій, яку ми розробили, це провести форум оборонної промисловості з Україною пізніше цього року", – зазначив він у розмові з журналістами.

Високопосадовець вказав, що стратегії, "насамперед стосуються зміцнення європейської оборонної технологічної та промислової бази".

Він додав, що в документі є розділ, присвячений партнерству, "і немає іншого партнера, окрім України, якому в цій стратегії приділяється стільки місця й уваги".

"Звісно, є юридичний момент, у якому існує різниця між Україною чи державою-членом, або навіть між Україною та Норвегією, яка є членом Європейського економічного простору, але я думаю, що в рамках наявних юридичних обмежень комісія зайшла настільки далеко, наскільки це законодавчо можливо, інтегруючи Україну в ці програми", – пояснив співрозмовник.

За його словами, відповідно до затверджених документів Україна як держава "квазічлен Євросоюзу" може фактично брати участь у багатьох заходах, які надаються новими інструментами.

"Це перший елемент, Україна також може отримати також деяке фінансування... Є багато-багато заходів, які спрямовані на те, щоб забезпечити участь України також в інноваціях. Наприклад, оголошення про відкриття інноваційного офісу в Києві – це ознака амбіцій, дійсно, об'єднатися з українцями, щоб зробити набагато більше", – резюмував високопосадовець.

Раніше Європейська комісія представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС, яка передбачає тісне залучення України.

Нагадаємо, у ЄС обговорюють ідею про створення окремої посади єврокомісара з оборонних питань.

Раніше повідомлялося, що чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж ЄС, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.