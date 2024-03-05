СМИ: Еврокомиссия предлагает провести с Украиной форум оборонной промышленности

Европейская комиссия выдвинула предложение провести с Украиной форум оборонной промышленности в этом году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейского высокопоставленного чиновника.

По словам неназванного чиновника ЕС, соответствующее предложение прописали в Европейской оборонно-промышленной стратегии, которую вместе с другим документом – Европейской программой оборонных инвестиций – утвердили на заседании Коллегии Еврокомиссии во вторник в Брюсселе.

"В этой стратегии мы также в деталях изучаем, как усилить сотрудничество с Украиной, в частности, в сфере оборонной промышленности. И одно из предложений, которое мы разработали, это провести форум оборонной промышленности с Украиной позже в этом году", – отметил он в разговоре с журналистами.

Чиновник указал, что стратегии, "прежде всего, касаются укрепления европейской оборонной технологической и промышленной базы".

Он добавил, что в документе есть раздел, посвященный партнерству, "и нет другого партнера, кроме Украины, которому в этой стратегии уделяется столько места и внимания".

"Конечно, есть юридический момент, в котором существует разница между Украиной или государством-членом, или даже между Украиной и Норвегией, которая является членом Европейского экономического пространства, но я думаю, что в рамках имеющихся юридических ограничений Комиссия зашла настолько далеко, насколько это законодательно возможно, интегрируя Украину в эти программы", – пояснил собеседник.

По его словам, в соответствии с утвержденными документами Украина как государство "квази-член Евросоюза" может фактически участвовать во многих мероприятиях, которые предоставляются новыми инструментами.

"Это первый элемент, Украина также может получить также некоторое финансирование... Есть много-много мероприятий, которые направлены на то, чтобы обеспечить участие Украины также в инновациях. Например, объявление об открытии инновационного офиса в Киеве – это признак амбиций, действительно, объединиться с украинцами, чтобы сделать гораздо больше", – резюмировал чиновник.

Ранее Европейская комиссия представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС, которая предусматривает тесное привлечение Украины.

Напомним, в ЕС обсуждают идею о создании отдельной должности еврокомиссара по оборонным вопросам.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины из-за пределов ЕС, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.